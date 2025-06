Ente nazionale sordi chiuso e non udenti della provincia sul piede di guerra | Trascineremo in tribunale i responsabili

I non udenti della provincia di Agrigento sono sul piede di guerra, pronti a trascinare in tribunale i vertici dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) per le gravi mancanze che li penalizzano. Con determinazione e coraggio, una quarantina di iscritti hanno inviato una lettera di protesta al ministro delle Politiche sociali, chiedendo risposte concrete e tutela dei loro diritti fondamentali. La lotta per l’inclusione corre il rischio di entrare nel vivo delle aule giudiziarie, poiché la situazione non può più essere ignorata.

I non udenti della provincia di Agrigento scendono sul "piede di guerra" per rivendicare i propri diritti e minacciano di trascinare in tribunale i vertici dell'Ente nazionale sordi (Ens). Una quarantina di iscritti hanno inviato una lettera di protesta al ministro delle Politiche sociali e della.

