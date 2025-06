Ennesimo incidente stradale sulla Statale 272 impatto tra due auto all' incrocio di San Matteo

Ennesimo incidente sulla Statale 272, questa volta all'incrocio di San Matteo, un punto critico tristemente noto per i frequenti scontri, alcuni dei quali fatali. L'ultimo episodio, avvenuto circa un'ora fa, ha coinvolto due auto e le dinamiche sono ancora da chiarire. La sicurezza stradale è una priorità che non può più essere ignorata: è ora di agire per prevenire tragedie simili e proteggere la vita di tutti.

Ennesimo incidente sulla Statale 272, al solito incrocio di San Matteo, tante volte teatro di sinistri, molti dei quali mortali. L'ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato circa un'ora fa. Le dinamiche del sinistro, che ha visto coinvolti due mezzi, sono ancora da accertare: dalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

