Eni e BMW insieme per la mobilità del futuro | biocarburanti e elettrico

Eni e BMW Italia uniscono le forze per plasmare il futuro della mobilità sostenibile, puntando su biocarburanti ed energie elettriche. Questa partnership innovativa abbraccia il principio di neutralità tecnologica, rispondendo alle sfide di un settore in profonda trasformazione. Unendo le competenze, le due aziende vogliono accelerare la transizione verso soluzioni più verdi e accessibili, contribuendo a un domani più sostenibile per tutti.

Eni e BMW Italia uniscono le forze per sviluppare la mobilità sostenibile del futuro, mettendo al centro il principio di neutralità tecnologica e sviluppando la loro collaborazione in due ambiti: biocarburanti ed elettrico. L'accordo si inserisce nell'attuale contesto del settore della mobilità – spiegano le due aziende – interessato da una profonda trasformazione, che coinvolge i produttori automobilistici così come gli operatori energetici, in risposta agli obiettivi di riduzione delle emissioni. La sigla della lettera d'intenti. Eni e BMW Italia hanno siglato una Lettera d'Intenti (LOI) per lo sviluppo di iniziative congiunte a sostegno della transizione energetica del settore del trasporto su strada.

