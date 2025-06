Emma stone rapita per un motivo bizzarro nel primo trailer della commedia dark del regista candidato agli oscar

Emma Stone, protagonista di una dark comedy dal tono irresistibilmente imprevedibile, si troverà rapita per un motivo bizzarro nel primo trailer di "Bugonia". Diretto da un regista candidato all’Oscar, il film promette una miscela di umorismo nero e situazioni sorprendenti. La clip, pubblicata da Focus Features, anticipa un viaggio cinematografico intrigante che saprà sorprendere e divertire gli spettatori. Ecco cosa aspettarsi da questa nuova pellicola che già fa parlare di sé...

anticipazioni sulla nuova dark comedy con Emma Stone. Una recente anteprima cinematografica ha svelato dettagli intriganti su un film in fase di sviluppo, diretto da un regista candidato all'Oscar. La pellicola, intitolata Bugonia, si distingue per una trama che combina elementi di umorismo nero con situazioni insolite. La prima clip promozionale, pubblicata da Focus Features, mostra Emma Stone coinvolta in una vicenda dai risvolti sorprendenti e bizzarri. il trailer ufficiale e le prime impressioni. la presentazione del teaser trailer. Il primo teaser trailer di Bugonia è stato diffuso oggi, offrendo uno scorcio sulla narrazione e sui personaggi principali.

