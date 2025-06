Emergenza incendi senza fine | fiamme in uliveti e giardini alla periferia di Nardò

L’emergenza incendi continua a minacciare la tranquillità di Nardò e dei suoi dintorni, con fiamme che divorano uliveti e giardini alla periferia della città. Le squadre dei vigili del fuoco, impegnate senza sosta, si sono trovate ad affrontare un fronte difficile nel cuore del pomeriggio, rischiando di compromettere l’equilibrio di un territorio già fragile. La lotta contro il fuoco diventa sempre più urgente: nessuno può permettersi di abbassare la guardia.

NARDO’ – Anche oggi l’emergenza incendi non ha concesso tregua e stavolta gli interventi più impegnativi per le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Gallipoli hanno interessato nel primo pomeriggio una vasta zona del territorio di Nardò. Complice anche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: emergenza - incendi - nardò - fine

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese.

PER LA PACE | Papa Prevost invoca la fine del conflitto: “Fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile” https://gazzettadelsud.it/?p=2060096 Vai su Facebook