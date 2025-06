Emanuele Mirti fermato per l' omicidio di Davide Gorla | il debito da 10mila euro e il giallo sui rapporti con la vittima

La tragica morte di Davide Gorla scuote Busto Arsizio: un debito di soli 10mila euro sembra aver portato a un omicidio inquietante. Emanuele Mirti, operaio cinquantenne senza precedenti, è stato fermato nella notte, ma i dettagli sui rapporti tra le parti e il movente restano avvolti nel mistero. Le indagini proseguono per chiarire se questo debito fosse davvero la chiave di un giallo ancora tutto da risolvere.

Busto Arsizio, 26 giugno 2025 – Basta un debito da 10mila euro a uccidere un uomo? Sarebbe stata questa, secondo gli investigatori, la somma che Emanuele Mirti, operaio cinquantenne incensurato, doveva a Davide Gorla, il commerciante 64enne ucciso con una coltellata nel suo negozio, la cartoleria di lusso “Linea Continua” in via Milano. L’uomo è stato fermato nella notte, dopo un primo interrogatorio in cui ha negato ogni addebito. Ma i numerosi indizi raccolti dagli investigatori sembrano inchiodarlo. Il profilo. I due, quindi, così come si era ipotizzato subito dopo l’omicidio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno, si conoscevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emanuele Mirti, fermato per l'omicidio di Davide Gorla: il debito da 10mila euro e il giallo sui rapporti con la vittima

