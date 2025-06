Emanuele Mirti chi è l’uomo fermato per l’omicidio di Davide Gorla | Si conoscevano

Nella notte, un uomo è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Davide Gorla, il commerciante di 64 anni barbaramente accoltellato nel suo negozio di articoli da scrittura di pregio a Busto Arsizio. Le indagini, rapide e intense, hanno portato all’arresto poco dopo mezzanotte, rivelando anche un collegamento tra vittima e sospettato. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda e le motivazioni dietro questo efferato delitto.

Un uomo è stato fermato nella notte con l’accusa di aver ucciso Davide Gorla, il commerciante di 64 anni accoltellato mercoledì pomeriggio nel suo negozio di articoli da scrittura di pregio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte, al termine di una giornata frenetica di indagini. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del commissariato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese, avevano da subito individuato una pista concreta. Alcuni testimoni oculari avevano infatti visto l’assassino fuggire, fornendo una descrizione dettagliata: si tratterebbe di un uomo brizzolato, di mezza età. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emanuele Mirti, chi è l’uomo fermato per l’omicidio di Davide Gorla: “Si conoscevano”

