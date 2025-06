Elsacinema torna la storica rassegna

Elsacinema torna a incantare il pubblico con la sua storica rassegna, la più longeva del territorio e totalmente gratuita. Questa sera segna un doppio traguardo: i primi trent’anni di attività e l’apertura della stagione estiva 2025. Si inizia con "No Other Land", un potente documentario del 2024 firmato da un collettivo israelo-palestinese. Pronti a vivere un’inedita esperienza cinematografica che unisce arte, cultura e impegno? Non mancate!

È la rassegna cinematografica (gratuita) più longeva del territorio. Torna stasera " Elsacinema ", con un doppio traguardo; da una parte i primi trent'anni di attività, dall'altra la proiezione inaugurale del programma dell'estate 2025. Si comincia con " No Other Land ", un film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra (nella foto), Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal. Girata nell'arco di cinque anni, dal 2019 al 2023, la pellicola documenta gli sforzi di Basel Adra ed altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane, per costruirci un poligono di tiro e zona d'addestramento militare.