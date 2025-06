Elodie e Sfera Ebbasta brillano coi diamanti | vestono coordinati per il lancio di Yakuza

Elodie e Sfera Ebbasta scintillano come diamanti, sfoggiando look coordinati nel video del loro nuovo singolo “Yakuza”, la hit che promette di dominare l’estate 2025. L’energia, lo stile e il talento si incontrano in un mix irresistibile, lasciando gli spettatori senza fiato. Ma cosa hanno indossato per questa epica collaborazione? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli fashion dietro questa coppia di artisti che sta facendo tendenza!

Elodie è pronta per lanciare la hit dell'estate 2025: si chiama Yakuza ed è un duetto realizzato con Sfera Ebbasta. Cosa ha indossato nel video?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elodie - sfera - ebbasta - yakuza

Elodie e Sfera Ebbasta insieme nel singolo Yakuza - Elodie e Sfera Ebbasta tornano a sorprendere i loro fan con il nuovo singolo "Yakuza", un'affascinante fusione di sonorità pop-urban che promette di conquistare le classifiche.

Translate postDurante una tappa del suo Summer Tour 2025, Sfera Ebbasta si è lasciato andare a uno sfogo piuttosto acceso nei confronti dei fan #SferaEbbasta #SummerTour2025 #Elodie #yakuza Vai su X

##RadioArberesheNews: Elodie, annuncia il nuovo singolo con Sfera Ebbasta “Yakuza” “Yakuza”, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, è disponibile da venerdì 27 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. “Yakuza” è prodotto da Rvssian, produ Vai su Facebook

Elodie, social scatenati per il nudo integrale, intanto esce Yakuza; Elodie e Sfera Ebbasta di nuovo insieme nel singolo “Yakuza”; Cosa ci aspettiamo da Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta?.

Elodie e Sfera Ebbasta insieme per “Yakuza”: il nuovo singolo a sorpresa che infiamma l’estate - Elodie e Sfera Ebbasta collaborano in 'Yakuza', un nuovo brano che promette di infiammare l'estate. Riporta rumors.it

Cosa ci aspettiamo da "Yakuza" di Elodie e Sfera Ebbasta? - ANNA con la sua "Désolée", Baby K, con "Follia Mediterranea", Sangiovanni con "veramente": nonostante le uscite musicali hot in vista dei mesi più caldi si stiano susseguendo senza sosta da fine maggi ... Scrive cosmopolitan.com