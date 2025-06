Elkann incorona Yildiz | Lui è davvero un grande Il retroscena dal lancio della nuova barca Ferrari a Maranello

Elkann incorona Yildiz: un talento che lascia il segno. Durante il lancio della nuova barca Ferrari a Maranello, il capo di FCA ha riservato parole di elogio al giovane calciatore della Juventus, sottolineando il suo straordinario potenziale. Un retroscena che rivela quanto sia importante riconoscere e valorizzare i talenti emergenti nel mondo dello sport e dell’industria. La scena, ricca di emozione e rispetto reciproco, dimostra come il successo sia spesso una questione di passione e riconoscimenti autentici.

sul numero 10 della Juventus. Il Corriere dello Sport oggi ha raccontato un retroscena riguardante John Elkann e Kenan Yildiz, con quest’ultimo che avrebbe ricevuto ancora una volta direttamente dal primo complimenti molto particolari. Dal lancio della nuova barca Ferrari a Maranello Elkann avrebbe pronunciato le seguenti parole sul numero 10 della Juventus: « Lui è un grande, davvero un grande ». Poche parole ma indicative dello status che ha assunto Yildiz a Torino, prossimo al rinnovo con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann incorona Yildiz: «Lui è davvero un grande». Il retroscena dal lancio della nuova barca Ferrari a Maranello

In questa notizia si parla di: yildiz - retroscena - lancio - elkann

Yildiz Juve, il retroscena: due settimane di tormenti, non si è concesso un minuto di tregua. Il numero 10 ha reagito così dopo la squalifica - Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha vissuto due settimane di autentico tormento dopo la sua squalifica.

John Elkann: 'Yildiz è davvero un grande' - Dal lancio della nuova barca Ferrari a Maranello al cuore bianconero che batte forte per la Juventus: John Elkann ha parlato poco, ma con parole dense di significato. Si legge su ilbianconero.com

Corsport - Elkann esalta Yildiz - Su Corsport, si parla di come questa Juve stia entusiasmando Elkann, che il suo gradimento non lo nasconde ma lo sussurra appena, forse anche per scaramanzia. Come scrive tuttojuve.com