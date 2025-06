Elisabetta II amava lavare i piatti Alla Thatcher stupita disse | Bene io lavo e tu asciughi? E sgridò Cameron che la voleva aiutare

Nel cuore di Londra, il 26 giugno 2025, emerge un lato sorprendente della Regina Elisabetta II: la sua passione per le faccende domestiche, in particolare lavare i piatti, un gesto di semplicità e autenticità. Questa rivelazione, contenuta nella biografia 'Elizabeth: An Intimate Portrait' di Gyles Brandreth, ci svela una sovrana che, nonostante la regalità, apprezzava i momenti di normalità. Un dettaglio che arricchisce la sua figura e ci invita a riflettere sulla sua umanità.

Londra, 26 giugno 2025 - La regina Elisabetta II, donna concreta cresciuta sotto le bombe naziste, in più di un'occasione si è offerta di lavare i piatti. L'incredibile rivelazione è nella biografia 'Elizabeth: An Intimate Portrait', dello scrittore e conduttore radiofonico Gyles Brandreth. Sua Maestà, nonostante potesse contare su schiere di domestici, camerieri, chef e governanti, sembra amasse lavare le stoviglie. E non si parla di un caso isolato, magari per rendere la sua figura più vicina alla gente comune, ma di varie volte in cui, indossati i guanti di gomma, si era dileggiata sul lavandino dopo cena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Elisabetta II amava lavare i piatti”. Alla Thatcher stupita, disse: “Bene, io lavo e tu asciughi?”. E sgridò Cameron, che la voleva aiutare

