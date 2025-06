Elio è il manifesto per chi ha paura di rimanere solo

Elio 232 non è il film perfetto, né il capolavoro Pixar del secolo, ma ha qualcosa di magico che lo rende irresistibile. Nonostante le sfide legate al budget e alle aspettative, questa pellicola riesce a catturare un sentimento universale: la paura di rimanere soli. È un film che, se potessi, vorrei rivivere con gli occhi di un bambino, per assaporarne appieno la purezza e la delicatezza. E voi, siete pronti a lasciarvi incantare?

Elio non è un film perfetto, né il nuovo capolavoro Pixar. Ma, se conoscete tutti i problemi che il film si è portato dietro – incluso la spada di Damocle del budget più alto di sempre per una pellicola Pixar- è un film non solo riuscito, ma incantevole. Ed è quel film d'animazione che, se potessi, vorrei vedere con gli occhi del me bambino, per poterlo assaporare in pieno e vedere rappresentata una sensazione che bene o male tutti abbiamo provato da piccoli: il sentirsi soli. Ma allo stesso tempo Elio sa offrire anche qualcos'altro di straordinaria importanza, ovvero l'idea che la disobbedienza, quando giustificata, è sempre necessaria.

Elio di Molina, Shi e Sharafian, la recensione.

