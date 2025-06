Elezioni Rettorali Unict 2025 31 | Enrico Foti nuovo rettore dell’Ateneo

Le elezioni rettorali dell’Università di Catania per il biennio 2025-2031 hanno visto trionfare il professor Enrico Foti, che prende il posto di Francesco Priolo con una vittoria schiacciante. La sua elezione rappresenta un momento cruciale per l’ateneo, promettendo innovazione e rinnovamento. Con un risultato già deciso prima della conclusione dello spoglio, si apre ora un nuovo capitolo per l’Università di Catania e per il suo futuro.

Elezioni Rettorali Unict 202531 – Il professor Enrico Foti è stato eletto nuovo rettore dell’Università di Catania, succedendo a Francesco Priolo. La sua vittoria è stata netta, superando il quorum necessario già prima della conclusione dello spoglio dei voti al secondo turno delle elezioni accademiche. L’esito del voto L’esito delle elezioni accademiche ha decretato la . Elezioni Rettorali Unict 202531: Enrico Foti nuovo rettore dell’Ateneo . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: elezioni - rettorali - unict - enrico

Elezioni Rettore Unict, prof. Foti: “Ateneo protagonista della città e del territorio" https://catania.liveuniversity.it/2025/06/21/intervista-prof-enrico-foti-unict/… Vai su X

In vista del voto del 23 giugno per le elezioni rettorali del sessennio 2025/31, i candidati hanno registrato dei videomessaggi di presentazione della loro candidatura. Ecco l'invito che , ordinario di Idraulica al Dipartimento Ingegneria Civil Vai su Facebook

Elezioni rettorali sessennio 2025/31 - Secondo turno di votazioni; Elezioni del rettore, Enrico Foti in testa al primo scrutinio ma quorum ancora lontano; Elezioni Rettore UniCT: grande affluenza al primo turno, la discontinuità di Enrico Foti nettamente in testa.

Unict, Enrico Foti è il nuovo rettore dell’Università di Catania - Ad ottenere la carica Enrico Foti, che in poco tempo è riuscito ad arrivare al quorum. Come scrive catania.liveuniversity.it

Elezioni rettore UniCt, al secondo turno hanno votato in 1273 tra docenti e studenti, l’87,91% - Ancora affluenza altissima per le consultazioni che potrebbero portare questa sera a conoscere il nome del nuovo Magnifico: la scelta è tra Foti e Veroux ... Si legge su lasicilia.it