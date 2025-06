Elezioni regionali | Vincenzo De Luca chiede un breve rinvio

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha avanzato una richiesta al collega Massimiliano Fedriga per un breve rinvio delle prossime elezioni regionali. In un momento di sfide e incertezze, questa proposta mira a garantire un processo elettorale più sicuro e trasparente. La questione solleva importanti riflessioni sulla gestione democratica e sulla necessità di adattarsi alle circostanze attuali. Ma quali saranno le implicazioni di questa richiesta?

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un «breve rinvio» delle elezioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «un breve rinvio»

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

