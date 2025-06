Elezioni regionali | Vincenzo De Luca chiede breve rinvio

Il panorama politico in Campania si infiamm, con Vincenzo De Luca che chiede un breve rinvio delle imminenti elezioni regionali. Il suo appello al presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha acceso un dibattito acceso sul futuro amministrativo della regione. La richiesta, motivata da ragioni strategiche e di emergenza, potrebbe influenzare profondamente le sorti della campagna elettorale. Resta da capire se questa proposta troverà accoglienza e quale sarà l’impatto sulla scena politica locale.

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un «breve rinvio» delle elezioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «breve rinvio»

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

