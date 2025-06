Elezioni regionali in Toscana Giani | Firmerò il decreto per il voto il 12 o 19 ottobre

Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha annunciato di aver sostenuto in Conferenza delle Regioni la decisione di firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre. La scelta si inserisce nel contesto delle elezioni regionali che coinvolgeranno sei regioni italiane quest'autunno. La data definitiva sarà comunicata a breve, ma l’impegno è già stato preso: la Toscana sarà pronta a partecipare con entusiasmo e responsabilità alle urne, affinché la voce dei cittadini possa essere ascoltata.

“In Conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterĂ a firmare il decreto per il voto  il 12 o il 19 di ottobre”. Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, al termine della conferenza delle Regioni che stamani ha discusso riguardo la data elettorale per le sei regioni italiane chiamate alle urne il prossimo autunno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Firmerò il decreto per il voto il 12 o 19 ottobre”

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l’impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

La Toscana è al fianco delle lavoratrici e lavoratori per tutelare la sicurezza. Per questo ho firmato oggi l’ordinanza per sospendere le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo, in condizioni di esposizione prolungata dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto 202 Vai su Facebook

