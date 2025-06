Elezioni regionali 2025 | dove si vota e quando si sapranno le date

Le elezioni regionali del 2025 rappresentano un momento cruciale per il futuro politico dell’Italia, toccando sei regioni chiave: Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Con oltre 17 milioni di cittadini pronti a votare, la domanda più pressante riguarda le date ufficiali, ancora da definire. Mantenetevi aggiornati: le decisioni saranno fondamentali per capire quando e come si svolgeranno queste importanti consultazioni.

Le elezioni regionali sono un appuntamento chiave per la politica italiana. Nel 2025 sono in programma in sei Regioni: Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d'Aosta. Le date, o forse l'unica data, è ancora da decidere. Oltre 17 milioni i cittadini chiamati alle urne con la possibilità di scegliere il Presidente della regione e i Consiglieri regionali: ecco le cose da sapere. Le sei Regioni interessate dal voto. Seggio elettorale (Imagoeconomica). Puglia, Campania, Toscana e Valle d'Aosta sono governate dal centrosinistra, mentre Veneto e Marche dal centrodestra. In tre Regioni vige un sistema proporzionale a turno unico e basta un voto in più degli avversari per essere eletto presidente: si tratta di Campania, Marche e Puglia.

