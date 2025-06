Elezioni Lecco 2026 | dopo i tre nomi della Lega Fratelli d' Italia rilancia con Boscagli

Eleizioni Lecco 2026: dopo i tre nomi della Lega e di Fratelli d'Italia, rilanciamo con Boscagli. Accogliamo con favore l’ingresso di figure autorevoli nel dibattito sulle prossime elezioni comunali a Lecco. È positivo che la riflessione all’interno del centrodestra si arricchisca di nuove proposte, segno di vitalità e attenzione verso la città. Per quanto ci riguarda, abbiamo proposto con convinzione un progetto forte e condiviso per il futuro di Lecco, basato su valori di coesione e sviluppo.

Anche Fratelli d'Italia fa da sè: incontro per preparare le elezioni di Lecco - Fratelli d’Italia nella provincia di Lecco ha organizzato un importante incontro con oltre 60 amministratori locali, preparando le prossime elezioni.

