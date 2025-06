Elezioni Coni Pancalli | I voti mancanti? Tante maschere e pochi volti

Dopo 25 anni di dedizione allo sport paralimpico, Luca Pancalli riflette sul risultato delle elezioni Coni, sottolineando come "ci siano tante maschere e pochi volti". Un commento che mette in luce le sfide di un sistema dominato da apparenze, lasciando spazio a interrogativi sul vero volto del movimento sportivo italiano. Dove sono andati a finire quei voti mancanti? La risposta si cela dietro le maschere di un mondo in evoluzione.

Le parole di Luca Pancalli, per 25 anni alla guida lo sport paralimpico italiano, dopo aver perso alle elezioni per la presidenza del Coni contro Luciano Buonfiglio. Rispondendo alla domanda dove sono mancati i voti, Pancalli ha dichiarato: "Pirandello diceva 'ci sono tante maschere e pochi volti'". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elezioni Coni, Pancalli: "I voti mancanti? Tante maschere e pochi volti”

In questa notizia si parla di: pancalli - elezioni - coni - voti

Elezioni Coni, giovedì nasce il dopo Malagò: sfida Buonfiglio-Pancalli, c'è Carraro da terzo incomodo - Il countdown è iniziato: il 26 giugno al CPO Giulio Onesti si consumerà l’atteso election day per eleggere il nuovo presidente del Coni, dopo 12 anni di guida di Giovanni Malagò.

Translate postParte l’avventura al #CONI di Luciano #Buonfiglio: 47 voti, margine robusto (+13) su Pancalli. Linea di continuità al vertice dello sport italiano @tvdellosport Vai su X

(? Marco Bonarrigo) Luciano Buonfiglio è il dodicesimo presidente del Coni. Napoletano, 74 anni, ex atleta olimpico (nel K4, a Montreal 1976) ex dirigente assicurativo e attuale presidente della Federazione Canoa e Kayak ha battuto Luca Pancalli per 4 Vai su Facebook

Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente; Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente: la diretta; Coni, Buonfiglio eletto nuovo presidente: le news live.

Buonfiglio nuovo presidente del Coni: il risultato delle elezioni di oggi - Nominato il successore di Malagò dopo la votazione che si è svolta a Roma nel Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' ... Segnala corrieredellosport.it

LIVE Coni, le elezioni del presidente: Buonfiglio, Pancalli e Carraro in pole per il dopo Malagò - avranno modo di esporre programma e intenzioni per un tempo massimo di otto minuti. gazzetta.it scrive