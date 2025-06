ELEZIONI ANNULLATE SOSPIRI | SE NON VINCONO I MODI SON SEMPRE QUELLI

Le elezioni di Pescara sono state sospese, e il tono acceso di Sospiri evidenzia quanto il mondo politico si agiti di fronte alle sconfitte. La decisione del Tar, vista come un tentativo di recupero da parte del centro-sinistra, accende le polemiche e alimenta tensioni. In questo scenario incerto, i modi di reagire sembrano essere sempre gli stessi: tra accuse e battaglie giudiziarie, la città aspetta di conoscere il suo futuro.

Pescara - Il 25 giugno 2025, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha reagito duramente alla decisione del Tar Abruzzo, che ha imposto il rinnovo del voto in 27 sezioni del Comune di Pescara, definendolo un tentativo del centro?sinistra di “consolarsi con il Tar” dopo una sconfitta alle urne. Sospiri ha duramente criticato i tempi del tribunale, sostenendo che “ci mette un anno per causare solo danno alla Città”, evidenziando la disparità di trattamento, secondo lui, tra il caso della presidente della Sardegna, che avrebbe potuto ricorrere, e quello di Carlo Masci, che secondo lui ne sarebbe ingiustamente escluso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - ELEZIONI ANNULLATE SOSPIRI: "SE NON VINCONO I MODI SON SEMPRE QUELLI..."

