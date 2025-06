ELEZIONI ANNULLATE PER COSTANTINI UN QUADRO DEVASTANTE ED UNA VERGOGNA PER LA CITTÀ

Accanto a questa drammatica realtà, si apre un dibattito sulla trasparenza e la correttezza del sistema democratico locale. La crisi solleva interrogativi cruciali sulla credibilità delle istituzioni e sul futuro della città. In un momento così delicato, è fondamentale fare chiarezza e pretendere responsabilità, affinché Pescara possa risorgere più forte e giusta.

Pescara - Costantini denuncia gravi irregolarità, manomissioni di plichi elettorali e migliaia di schede scomparse, sollevando accuse e richieste di dimissioni nei confronti del sindaco Masci. Durante una conferenza stampa svoltasi il 26 giugno 2025, il candidato del centrosinistra Carlo Costantini ha definito devastante il contenuto della sentenza del Tar Abruzzo relativa alle elezioni 2024, evocando una pagina vergognosa per Pescara. Accanto a lui, avvocati e ricorrenti tra cui Giorgia Di Federico, hanno illustrato un quadro di accuse che travalica ogni fazione politica: la decisione del Tar, infatti, non soltanto riguarda il voto di centrosinistra, ma anche quello del centrodestra, con gravi violazioni emerse in numerose sezioni cittadine. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv