ELEZIONI ANNULLATE | Masci sfida il Tar parte ricorso immediato al Consiglio di Stato

In un clima di grande tensione politica, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, non si arrende di fronte all’annullamento delle elezioni in 27 sezioni e annuncia immediatamente un ricorso al Consiglio di Stato. La sua ferma opposizione alla decisione del Tar Abruzzo, ritenuta un affronto alla volontà popolare, accende i riflettori su questa saga giudiziaria che potrebbe rivoluzionare il futuro della città. L’azione legale di Masci promette di sconvolgere gli equilibri politici locali.

Pescara - Il sindaco Masci contesta l'annullamento del voto in 27 sezioni, lo definisce un affronto alla volontà popolare e lancia un ricorso al Consiglio di Stato. Il 25 giugno 2025, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha reagito al verdetto del Tar Abruzzo, che ha disposto la ripetizione del voto in 27 sezioni, coinvolgendo circa 16.000 cittadini. Secondo Masci, il provvedimento si concentra su presunti errori formali dei presidenti di seggio, ignorando il fatto che il riconteggio confermi la sua vittoria al primo turno con il 50,95?% dei consensi, ovvero 494 voti sopra la soglia del 50% più uno nelle 163 sezioni positive su 170.

