ELEZIONI ANNULLATE MARSILIO | HANNO PERSO E SI AGGRAPPANO A CAVILLI

In un clima di tensione e polemiche, il presidente Marsilio si aggrappa ai cavilli legali per contestare l’annullamento delle elezioni in Abruzzo. Con una difesa appassionata della volontà popolare, il governatore sostiene il ricorso al Consiglio di Stato, cercando di ribaltare una decisione che ha scosso la regione. Ma quali saranno le conseguenze di questa strategia? La partita è ancora aperta, e il futuro politico dell’Abruzzo si gioca su questioni giuridiche e democratiche di fondamentale importanza.

Pescara - Il governatore abruzzese definisce capzioso il focus sugli errori e sostiene il ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo difesa della volontà popolare. Il 26 giugno 2025, il presidente della Regione Abruzzo, Marco?Marsilio, ha espresso supporto convinto al ricorso presentato dal sindaco Carlo?Masci contro la sentenza del Tar Abruzzo, che ha disposto il rinnovo del voto in 27 sezioni, coinvolgendo circa 16.000 elettori. Marsilio ha criticato duramente chi, “avendo perso in modo evidente alle urne, si aggrappa a cavilli nei verbali”. Ha aggiunto che, se si esaminassero con lo stesso rigore tutte le grandi città, non esisterebbe alcuna elezione senza difetti nelle procedure. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - ELEZIONI ANNULLATE, MARSILIO: "HANNO PERSO E SI AGGRAPPANO A CAVILLI"

