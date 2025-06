ELEZIONI ANNULLATE | IN 17 SEZIONI SI TORNERÀ ALLE URNE ECCO QUALI

Un anno dopo il trionfo di Masci, le elezioni a Pescara sono state sconvolte: il TAR Abruzzo ha annullato i risultati in 27 sezioni a causa di irregolarità riscontrate nelle schede e nei verbali. La ripetizione del voto si prospetta in 17 sezioni, lasciando il futuro amministrativo della città in bilico. Ma quali aree coinvolte e cosa cambierà nel percorso politico? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta catturando l’attenzione di tutti.

Pescara - A dodici mesi dal successo elettorale di Masci, il Tar Abruzzo ha invalidato i risultati in 27 seggi, segnalando irregolarità, schede mancanti e verbali sbagliati. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ha disposto l’annullamento dei risultati delle elezioni comunali del 2024 in 27 sezioni, danneggiando la proclamazione del sindaco Carlo Masci e imponendo il ripetizione del voto in quelle aree. La decisione arriva a un anno dal primo turno del 9 giugno 2024, quando Masci, esponente di Forza Italia, conquistò la rielezione con il 50,95?% dei consensi, ovvero 31.500 voti, rispetto al 34,24?% di Costantini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - ELEZIONI ANNULLATE: IN 17 SEZIONI SI TORNERÀ ALLE URNE, ECCO QUALI

In questa notizia si parla di: elezioni - sezioni - annullate - tornerà

Elezioni, la scuola Foscolo non è adatta per ospitare i seggi elettorali: le sezioni 4, 5, 16, 17 e 18 cambiano sede - In vista delle elezioni referendarie dell'8 e 9 giugno, i cittadini perugini iscritti nelle sezioni elettorali 4, 5, 16, 17 e 18 non voteranno più presso la scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo.

Dichiarazione del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, su sentenza del TAR Pescara, 25 giugno 2025 - “Prendo atto della sentenza del Tar di Pescara, che ha annullato le elezioni in 27 sezioni su 170 per errori formali dei Presidenti di seggio. A una prima lettura Vai su Facebook

Tar annulla elezioni a Pescara, nuovo voto in 27 sezioni; Masci sulla sentenza Tar per le elezioni comunali: Non rispettosa della volontà popolare, faremo ricorso al consiglio di Stato; Tar annulla elezioni a Pescara: si torna al voto in 27 sezioni.