Elezione presidente del Coni | gli elettori sono di nuovo 81 Primo turno | si vince con 41

L’elezione del nuovo presidente del CONI si avvicina e il percorso si prospetta incerto e appassionante. Con 81 elettori, la vittoria richiede almeno 41 preferenze nel primo turno, dove è essenziale ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se nessuno riesce a conquistarla, nelle successive tornate basterà la maggioranza dei presenti. Dalla quarta votazione in poi, trionfa chi riceve più consensi: il risultato si fa sempre più emozionante e decisivo.

All'inizio serve la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella seconda e terza tornata basta la maggioranza dei presenti. Dalla quarta vince chi ottiene più preferenze .

L'ultimo giorno del presidente Coni alla guida dello sport dopo 12 anni: «Le elezioni di domani? Vincerà Buonfiglio»

