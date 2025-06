Elezione Coni | vince Luciano Buonfiglio nel segno di Malagò

Con un’ovazione unanime, Luciano Buonfiglio si assicura la guida del CONI per il quadriennio 2025-2028, segnando una nuova era di leadership nel panorama sportivo italiano. A soli 74 anni, l’esperto dirigente ha conquistato il consesso al primo scrutinio, consolidando la fiducia degli elettori e ponendo le basi per un futuro ricco di sfide e opportunità. La sua elezione rappresenta un momento di svolta, pronto a innestare innovazione e passione nel cuore dello sport italiano.

Subito al primo scrutinio il Consiglio Nazionale Elettivo ha scelto il 74enne Luciano Buonfiglio come nuovo presidente del CONI che prende così il posto di Giovanni Malagò Luciano Bonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Succede a Giovanni Malagò. Il dirigente è stato eletto presidente per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Ha ottenuto 47 preferenze, quando alla prima tornata ne bastavano soltanto 41, su 81, battendo così Luca Pancalli che ha avuto 34 preferenze. Nessun voto, invece, per gli altri quattro candidati: Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Elezione Coni: vince Luciano Buonfiglio nel segno di Malagò

In questa notizia si parla di: coni - luciano - malagò - buonfiglio

Coni, oggi le elezioni per il nuovo Presidente dopo i 3 mandati di Malagò, in pole Luciano Buonfiglio, a seguire Pancalli e Carraro - Oggi, alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, si svolgono le elezioni per il nuovo presidente del CONI, dopo tre mandati di Giovanni Malagò.

Translate post, ` Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI: battuto Pancalli 47 voti a 34, succede a Giovanni Malagò. #sportitalia Vai su X

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni Il presidente della Federazione Canoa e Kayak ha battuto Luca Pancalli con 47 voti contro 34. Queste le sue prime parole: “Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Malagò per quello che ha fatto in 12 Vai su Facebook

UFFICIALE – CONI Malagò lascia dopo due anni! Bonfiglio eletto nuovo presidente.