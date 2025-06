Elettra Lamborghini con capelli lunghi e addominali in vista | il look per il lancio di Castigo

Elettra Lamborghini, con i suoi lunghi capelli e gli addominali in vista, si prepara a conquistare l'estate con il singolo "Castigo", in collaborazione con Mayo. Per annunciare l’uscita il 4 luglio, ha scelto un look audace e glamour che incarna tutta la sua grinta. Scopriamo insieme i dettagli di questa mise irresistibile e come Elettra si prepara a infiammare le scene musicali!

Elettra Lamboghini è pronta per lanciare la hit dell'estate: si intitolerĂ Castigo e la vedrĂ duettare con Mayo. Cosa ha indossato per annunciane l'uscita il prossimo 4 luglio?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: castigo - elettra - lamborghini - capelli

Translate postSEEEEEE IO ASPETTAVO SOLO TE ELETTRA TI AMOOO Vai su X

Elettra Lamborghini con capelli lunghi e addominali in vista: il look per il lancio di Castigo; Chanel Totti, il nuovo look dell’estate è con occhiali “da neve” e ciabatte da 800 euro; Ryanair introduce le multe per i passeggeri indisciplinati.

Elettra Lamborghini con capelli lunghi e addominali in vista: il look per il lancio di Castigo - Elettra Lamboghini è pronta per lanciare la hit dell'estate: si intitolerà Castigo e la vedrà duettare con Mayo ... Da fanpage.it

Elettra Lamborghini stravolge il suo look di capelli prima di Sanremo: ecco il suo nuovo hairstyle FOTO - MSN - Grandi novità e grandi progetti all’orizzonte, e non solo musicali! Scrive msn.com