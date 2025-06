Eles inaugura l’arrivo dell’estate in store

L’estate è ufficialmente arrivata e Eles, in via Carducci 32 a Napoli, la celebra con “Hello Summer da Eles”: un colorato evento che trasforma lo shopping in una festa! Cocktail rinfrescanti, sconti irresistibili su abbigliamento, accessori e moda mare, e un allestimento che ti farà sentire sulla spiaggia, tra gonfiabili e secchielli. Preparati a vivere un’esperienza estiva indimenticabile e a portare a casa il sole di stagione!

di Marialuigia Ruffo L’estate è arrivata ed Eles, via Carducci 32, Napoli, la festeggia con “ Hello Summer da Eles”: un aperitivo a base di cocktail e sconti su abbigliamento, accessori e moda mare. A richiamare il clima estivo, l’allestimento delle vetrine e degli interni del negozio, che ti proietta in spiaggia facendoti anche tornare un po’ bambino: gonfiabili, secchielli e formine che rendono più giocosa l’esperienza in store!. 1 di 4 L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: eles - estate - inaugura - arrivo

Oggi a per l’inaugurazione della mostra nell’ambito della , festival che coniuga fotografia, arte e cultura. Un sentito grazie agli organizzatori, agli artisti e a tutti coloro che rendono pos Vai su Facebook

Eles inaugura l’arrivo dell’estate in store; Inaugura la Boutique Eles Italia a Porto Cervo; Ferragosto a Porto Cervo con il fashion di Eles Italia e la voce di Giuseppe Serra.

Elettra Lamborghini inaugura l’estate con crop top e jeans griffato: che cool! - MSN - Siamo abituati a vedere Elettra con look super stilosi e anche vistosi durante le perfomance o le esibizioni su palcoscenici. Segnala msn.com