Elena Barolo torna single finito dopo 13 anni l'amore con Alessandro Martorana | L'ho capito durante The Couple

Elena Barolo, protagonista di The Couple, sorprende tutti annunciando la fine di una lunga storia di 13 anni con Alessandro Martorana. Dopo aver condiviso quasi un decennio, la showgirl ha deciso di intraprendere un nuovo percorso da sola, mantenendo comunque ottimi rapporti con il suo ex. La sua scelta di rimanere single rappresenta un passo importante verso la rinascita personale. Scopriamo insieme cosa ha spinto Elena a questa decisione e i suoi piani futuri.

Ospite nello studio de La Volta Buona, Elena Barolo ha rivelato di aver lasciato il suo compagno Alessandro Martorana, con cui stava insieme da 13 anni. I due sono rimasti comunque in buoni rapporti: "Durante il programma non mi mancava, ora voglio restare single per un po'".

