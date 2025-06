Elena Barolo su Antonino Spinalbese a La Volta Buona | Lui è un gran figo con Alessandro Martorana è finita

Elena Barolo, nota attrice di CentoVetrine, è tornata sotto i riflettori grazie alla sua ospitata a La Volta Buona su Rai 1, dove ha affrontato il gossip su Antonino Spinalbese e le sue relazioni recenti. Tra emozioni, chiarimenti e un pizzico di sorpresa, Elena ha voluto mettere a tacere le voci e condividere la sua verità. La sua sincerità ha catturato l'attenzione del pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso: la storia tra Elena e Antonino avrà davvero la svolta tanto attesa?

Dopo i gossip su una presunta frequentazione nati all'interno del reality condotto da Ilary Blasi, Elena Barolo interviene in diretta su Rai 1 per parlare del suo rapporto con Antonino. Elena Barolo è stata ospite della puntata del 26 giugno de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. L'attrice di CentoVetrine è tornata sotto i riflettori non solo per la sua partecipazione al reality The Couple, condotto da Ilary Blasi e chiuso anzitempo per i bassi ascolti, ma anche per il gossip che la vede protagonista in queste settimane. Il gossip nato a The Couple Nei giorni scorsi, infatti, erano circolati rumor insistenti su una sua presunta frequentazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e hair stylist diventato personaggio televisivo proprio dopo la .