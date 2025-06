Elegante come una giacca leggero come una camicia è protagonista dei look anti caldo da ufficio

Ecco la soluzione perfetta per affrontare le alte temperature con stile e praticità: il blazer lungo, abbinato a pantaloni leggeri, diventa l’alleato ideale per look eleganti e freschi in ufficio. Un mix sorprendente che, se scelto con cura, può trasformarsi in un vero e proprio jolly per conquistare il caldo senza rinunciare alla classe. Scopri come sfruttare al meglio questa tendenza e rendere i tuoi outfit estivi irresistibili…

Il caldo dilaga e si è a corto di idee per outfit per l’ufficio che coniughino alla perfezione stile e praticità? Una di queste potrebbe essere proprio, a sorpresa, l’accoppiata tra blazer lungo e pantaloni. Se i pantaloni leggeri sono un grande classico, il blazer extra long lo è molto meno. Apparentemente potrebbe sembrare un capo troppo ingombrante e tutt’altro che anti caldo. Ma, se scelto con cognizione di causa, si rivela invece un jolly perfetto quando si cercano rigore e funzionalità. Tutto sta nel fare attenzione nello scegliere i materiali e i colori giusti, per poi dare vita, insieme alla parte sottostante a un outfit all0insegna del layering assolutamente azzeccato e senza dubbio anche molto chic. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elegante come una giacca, leggero come una camicia, è protagonista dei look anti caldo da ufficio

