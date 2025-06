Elba al via da lunedì i lavori sulla Sp 25a tra Procchio e Marina di Campo

A partire da lunedì 30 giugno, l’Isola d’Elba si prepara a un importante intervento di riqualificazione delle sue strade: sulla Sp 25a tra Procchio e Marina di Campo, prenderanno il via lavori di rifacimento che miglioreranno sicurezza e viabilità. Questo intervento, affidato alla ditta Sales, rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio stradale dell’isola, garantendo percorsi più sicuri e funzionali per residenti e visitatori.

CAMPO NELL’ELBA – Nell’ambito del programma di lavori di rifacimento degli asfalti lungo alcune strade provinciali elbane, la prossima settimana prenderà il via l’intervento che interessa la Sp 25a, Procchio-Marina di Campo. I lavori, affidati alla ditta Sales, riguardano il rifacimento superficiale del tappeto d’usura della strada, per tratti saltuari e della segnaletica orizzontale. Per tutta la durata delle opere, dal 30 giugno al primo luglio, nei tratti di attività del cantiere mobile, sarà in vigore l’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato, con limitazione della velocità a 30 chilometri all’ora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

