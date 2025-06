El Dorado Breed e Ferdinando Minopoli si aggiudicano la Tris Quarté e Quinté

Una serata indimenticabile all’Ippodromo del Savio di Cesena, dove il talento e la passione si sono incontrati in un emozionante sfida di tecnica e agonismo. El Dorado Breed e Ferdinando Minopoli hanno conquistato la Tris, Quarté e Quinté nel Premio Hippo Restaurants, superando con determinazione i coriacei Crusoe Dei Greppi e Carmine Piscuoglio. La vittoria ha scritto un nuovo capitolo di passione e strategia ippica, lasciando il pubblico senza fiato.

Martedì 24 giugno, nella serata di San Giovanni, il pubblico cesenate ha festeggiato il Patrono anche all’ Ippodromo del Savio, in un contesto nel quale tecnica e agonismo si sono fusi sin dal prologo, la corsa Tris Quarté e Quinté abbinata al Premio Hippo Restaurants, vinta da El Dorado Breed e Ferdinando Minopoli che a fil di palo hanno battuto gli stoici leader Crusoe Dei Greppi e Carmine Piscuoglio. Il giovane Daniele Demuru ha accompagnato sul terzo gradino del podio il suo Beatles Boy Treb, alle cui spalle Briccone Bello e Eolo Valdimar hanno completato Quartè e Quintè. Media di 1.15.6 per i vincitori e quota popolare, 46 euro per la tris, più che soddisfacente per la quarté (oltre i 543 euro) e di tutto rispetto per la quinté, arrivata a pagare poco sopra i 2000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it