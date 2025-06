Ehi sono io Tanner Martin Se stai guardando questo vuol dire che sono morto | l’addio dell’influencer malato di cancro all’intestino al quarto stadio

La storia di Tanner Martin è un potente promemoria della forza dell’amore e della speranza di fronte alle avversità. A soli 30 anni, ha condiviso con il mondo il suo difficile percorso contro un cancro al quarto stadio, lasciando un'eredità di coraggio e autenticità. La sua lotta si è conclusa troppo presto, ma il messaggio di forza e resilienza rimarrà per sempre con noi.

Commozione per l’influencer Tanner Martin, morto a 30 anni per un cancro all’intestino al 4 stadio. L’uomo ha registrato, con la complicità della moglie Shay Wright, un video destinato ai social per l’ultimo saluto alla famiglia e ai follower. Tanner è morto 41 giorni dopo essere diventato papà di AmyLou. La coppia aveva documentato il suo difficile percorso sui social media dopo che gli era stato diagnosticato un cancro al colon-retto cinque anni prima. “Ehi, sono io, Tanner. Se stai guardando questo, sono morto. – ha spiegato nel suo ultimo video – Ho avuto una vita da sballo. Ho deciso di realizzare questo video per annunciare la mia morte perché ho visto che qualcuno lo aveva fatto più o meno, un anno fa, e penso che sia una buona opportunità per esprimere tutti i vostri e i nostri pensieri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it