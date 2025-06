ego rilancia la storica defendi prodotti a gas made in camerano

Ego rilancia con orgoglio la storica tradizione di Defendi, un punto di riferimento nel settore gas a Camerano. Dal 2013, grazie all'acquisizione del Gruppo Defendi da parte di Blanc e Fischer, si è aperta una nuova era di innovazione e crescita. Nel 2020, le soluzioni di successo di Defendi sono state integrate nel portafoglio Ego, rafforzando la nostra offerta. Dal gennaio 2021, lo stabilimento di Camerano entra ufficialmente a far parte del nostro...

L’ingresso del settore gas nel Gruppo Blanc e Fischer risale al 2013 con l’acquisizione del Gruppo Defendi di Camerano. Per valorizzare al meglio le sinergie interne, nel 2020 le soluzioni innovative e di successo sviluppate dall’azienda marchigiana sono state integrate nel portafoglio prodotti del Gruppo Ego e commercializzate proprio con il marchio Ego. Dal primo gennaio 2021, lo stabilimento di Camerano è entrato ufficialmente a far parte del Gruppo Ego, assumendo la nuova denominazione " Ego Italia srl " in sostituzione di "Defendi Italy srl". Da questo mese, in linea con la propria strategia di crescita nel comparto dei componenti gas, Ego ha deciso che i suoi prodotti per la cottura a gas verranno nuovamente proposti con il marchio Defendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it