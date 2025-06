EFFETTO NICHOLAS | RAI2 RICORDA LA TRAGICA STORIA DEL PICCOLO NICHOLAS GREEN

Venerdì 27 giugno su Rai2, rivivremo la toccante storia di Nicholas Green, il bambino americano che, nel 1994, ha colpito il cuore dell’Italia e del mondo intero. In occasione dei 30 anni dalla sua tragica perdita, il documentario “Effetto Nicholas” ripercorre quegli eventi drammatici e il loro impatto duraturo. Un racconto che ci ricorda come un gesto di generosità possa cambiare le sorti di molte vite. Scopri di più in questa toccante narrazione.

In occasione dei 30 anni dalla morte di Nicholas Green, venerdì 27 giugno in prima serata su Rai2 il documentario “Effetto Nicholas” che racconta la tragica vicenda e ciò che successivamente accadde. È il 29 settembre 1994 quando un bambino americano di soli 7 anni, Nicholas Green, viene colpito da una pallottola mentre viaggia in macchina con la sua famiglia – in Italia, in vacanza – sulla Salerno-Reggio Calabria. Settantadue ore dopo ne viene dichiarata la morte celebrale. Settantadue ore in cui questa vicenda diventa un vero e proprio caso mediatico, una tragedia collettiva che, grazie al coraggio della famiglia Green che decide di donare gli organi del piccolo Nicholas, riesce a sdoganare il tabù della donazione degli organi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - EFFETTO NICHOLAS: RAI2 RICORDA LA TRAGICA STORIA DEL PICCOLO NICHOLAS GREEN

