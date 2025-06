Effetto Nicholas Rai 2 racconta come la morte del piccolo Green abbia cambiato l’Italia

L'effetto Nicholas ha segnato un punto di svolta nella coscienza collettiva italiana, portando a riflettere sulla crudeltà e sulle conseguenze della violenza. La tragica morte del piccolo Green, avvenuta nel 1994, non solo ha scosso il Paese, ma ha anche innescato un cambiamento profondo nei valori e nelle politiche di giustizia. Domani sera, su Rai 2, tutti potranno scoprire come questa storia abbia trasformato l’Italia, lasciando un’eredità che ancora oggi fa riflettere.

Chiunque abbia più di quarant’anni ricorderà bene il volto e la storia d i Nicholas Green, un bambino americano di 7 anni che nel 1994 fu ucciso da un colpo di pistola mentre era in vacanza in Italia con la sua famiglia. I più giovani potranno conoscere la sua storia con un documentario in onda domani in prima serata su Rai 2, con il quale tutti indistintamente potranno scoprire qual è stato davvero l’ Effetto Nicholas che si è scatenato in questi trent’anni. La morte del bambino ebbe un impatto enorme sui media per la scelta dei genitori di donare i suoi organi, che salvarono la vita a sette persone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Effetto Nicholas, Rai 2 racconta come la morte del piccolo Green abbia cambiato l’Italia

