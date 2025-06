Effetto Nicholas | il documentario evento su Rai2 a trent’anni dalla morte di Nicholas Green

Il 27 giugno 2025 Rai2 celebra il trentennale della scomparsa di Nicholas Green con “Effetto Nicholas”, un toccante documentario che ricorda la storia del piccolo eroe americano. Un racconto che ha rivoluzionato la cultura della donazione in Italia, ispirando speranza e generosità. Non perdere questa occasione di riflettere sul valore della vita e del dono, perché ogni storia come quella di Nicholas può cambiare il mondo.

Un racconto toccante che ha cambiato per sempre la cultura della donazione degli organi in Italia: il 27 giugno su Rai2 in prima serata va in onda “Effetto Nicholas”, il docufilm che ripercorre la vicenda del piccolo Nicholas Green. Trent’anni dopo, la storia di Nicholas Green torna a far riflettere, su Rai 2 il documentario. Venerdì 27 giugno 2025, in occasione del trentennale della tragica scomparsa di Nicholas Green, Rai2 propone in prima serata il documentario “Effetto Nicholas”, una produzione firmata Endemol Shine Italy per Rai Documentari. Il film racconta una delle pagine più commoventi e trasformative della cronaca italiana: quella di un bambino americano ucciso per errore durante una vacanza in Italia e divenuto simbolo della donazione degli organi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Effetto Nicholas: il documentario evento su Rai2 a trent’anni dalla morte di Nicholas Green

In questa notizia si parla di: nicholas - green - effetto - rai2

Effetto Nicholas Green, nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina. “Lui è il nostro eroe” - L'effetto Nicholas Green si manifesta nei disegni dei bambini brianzoli, che celebrano la memoria del loro coetaneo americano, tragicamente ucciso a soli sette anni durante una rapina.

Il documentario ricostruisce la vicenda Green, tra cronaca e cambiamento culturale, a 30 anni dalla tragedia. Domani in prima serata su #Rai2:... Vai su Facebook

Nicholas Green e il dono che salvò la vita a sette persone in attesa di trapianto; Nicholas Green, il papà Reginald a 31 anni dalla tragedia: Donai gli organi di mio figlio. Fu la svolta per i trapianti; In tv la storia di Nicholas Green, il bambino che donò la vita a sette persone. La tragica morte in Italia, il caso, la scelta dei genitori.

VIDEO | “Effetto Nicholas”: la scelta di una famiglia piena d’amore che cambiò l’Italia - Venerdì 27 giugno su Rai2 va in onda il documentario che racconta come la tragedia che ha colpito una famiglia abbia portato nel nostro Paese una vera e propria rivoluzione culturale e all'evoluzione ... Secondo dire.it

Nicholas Green e il dono che salvò la vita a sette persone in attesa di trapianto - Era il 29 settembre del 1994, la vita di una famiglia, residente in California, cambia all'improvviso durante una vacanza in Italia. Segnala msn.com