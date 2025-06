Educazione finanziaria avviato insegnamento in un istituto su due

In un momento storico in cui la conoscenza finanziaria è cruciale, un’istituzione su due ha già avviato l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole italiane. Questa tendenza, evidenziata dalla recente ricerca di Alleanza Assicurazioni e AIEF, testimonia il crescente impegno nel formare cittadini più consapevoli e responsabili. La strada verso un futuro finanziariamente più solido inizia proprio dall’educazione, e questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale in tale direzione.

ROMA (ITALPRESS) – Un istituto su due ha avviato l'insegnamento dell'educazione finanziaria. E' quanto emerge dalla ricerca realizzata da Alleanza Assicurazioni e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) sull'impatto della prima legge italiana dedicata all'insegnamento della materia. I risultati (disponibili sul sito alleanza.it) sono stati presentati a Roma presso la Sala Matteotti alla Camera dei Deputati, da Alleanza Assicurazioni, Compagnia di Generali Italia, e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione di BVA Doxa, nel corso dell'evento "Educazione Finanziaria a scuola.

