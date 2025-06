Ederson Inter lui il preferito per il dopo Calhanoglu! Dalla carta Asllani al prezzo elevatissimo fatto dall’Atalanta

Ederson Inter, lui il preferito per il dopo Calhanoglu! Dalla carta Asllani al nome sull’orizzonte dell’Atalanta, i nerazzurri sono alla ricerca di alternative qualora si concretizzasse la cessione di Hakan Calhanoglu. La sfida tra le opzioni si fa sempre più interessante: chi sarà il colpo giusto per rinforzare il centrocampo interista? Gli uomini di mercato sono pronti a scommettere sul talento che potrebbe fare la differenza.

: tutto sulla possibile trattativa. Gli uomini del mercato Inter hanno iniziato a guardarsi in giro alla ricerca di alternative a centrocampo qualora dovesse concretizzarsi con una cessione la trattativa col Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Stando a Tuttosport, il primo nome nella lista dei nerazzurri sarebbe Ederson dell’ Atalanta, il quale sarà però parecchio difficile da strappare ai bergamaschi che sparano altissimo per la sua valutazione. Sul centrocampista brasiliano ex Salernitana ci sono gli occhi di altri club come la Juventus, ma la Dea non ha intenzione di fare sconti e non vuole scendere sotto la soglia dei 70 milioni di euro per una sua eventuale cessione in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com