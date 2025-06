Ecuador catturato trafficante di droga | era evaso un anno fa

L'epilogo di un'efficace operazione di giustizia in Ecuador: Jose Adolfo Macias, noto come “Fito”, l’evaso da un carcere più di un anno fa, è stato finalmente ricatturato e riportato a Guayaquil. Questa cattura dimostra che nessuno può sfuggire alla legge, nemmeno chi tenta di eludere le autorità per lungo tempo. Con questa decisione, le forze dell’ordine riaffermano il loro impegno contro il crimine. La lotta continua, e la giustizia trionfa sempre.

Un trafficante di droga ricercato dalle autorità dell’Ecuador e degli Stati Uniti è stato ricatturato più di un anno dopo essere evaso dal carcere nella nazione andina. Jose Adolfo Macias, alias “Fito”, è arrivato in aereo nella città portuale di Guayaquil, dove il ministro dell’Interno, John Reimberg, ha dichiarato che “sarà trasferito nel carcere da cui non avrebbe mai dovuto uscire”. Ha aggiunto che il boss criminale è stato trovato in un bunker a Manta, 258 chilometri a sud-est della capitale. Non appena Macias è sceso dall’aereo, è stato portato su un veicolo militare blindato in mezzo a un imponente dispiegamento di soldati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ecuador, catturato trafficante di droga: era evaso un anno fa

