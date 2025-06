Ecopunto San Vitale prorogato il termine per ritiro badge

L’Ecopunto di San Vitale sta diventando una vera e propria isola smart, grazie all’adozione del sistema di ingresso elettronico. Con circa 420 utenti già in regola su 750, l’Azienda ha deciso di prorogare il termine per il ritiro del badge fino al 12 luglio, offrendo più tempo per aderire a questa innovativa soluzione. A partire dal 14 luglio, non sarà più possibile accedere senza il badge elettronico, garantendo così un accesso più sicuro e efficiente per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Asia rende noto che sono circa 420 (su 750) le utenze che finora hanno ritirato i badge per accedere all'ecopunto di contrada San Vitale, il primo a diventare isola smart con ingresso elettronico. Per questa ragione l'Azienda ha deciso di prorogare il termine ultimo per prendere 'il permesso elettronico': inizialmente previsto per il 30 giugno è stato rinviato al 12 luglio. Mentre, a partire dal 14 luglio non sarà più possibile accedere all'ecopunto se non attraverso il 'cartellino'. Come fare per ottenere il badge? I cittadini potranno recarsi al gazebo istituito presso l'isola ecologica di contrada San Vitale dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 17 alle 19 ed il sabato dalle ore 7 alle 12.

