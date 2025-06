Ecopneus supera del 10% nel 2024 target di raccolta di Pfu

Ecopneus conferma il suo impegno ambientale superando del 10% gli obiettivi di raccolta di pneumatici fuori uso nel 2024. Con 168.034 tonnellate di Pfu recuperate, l’operato del consorzio si distingue come esempio di sostenibilità e responsabilità, grazie a oltre 45.000 richieste di prelievo e 18.764 punti di raccolta distribuiti su tutto il territorio italiano. Una performance che testimonia come la collaborazione possa fare la differenza per un ambiente più pulito e sicuro.

E' aumentata, nel 2024, la raccolta di pneumatici fuori uso da parte del Consorzio Ecopneus: 168.034 le tonnellate raccolte in tutte le regioni italiane, superando del 10% il proprio target stabilito dalla normativa, performance raggiunta attraverso 45.067 richieste di prelievo evase presso 18.764 punti di generazione in Italia. Nel renderlo noto con un comunicato, il consorzio spiega che l'anno scorso il 47,8% dei Pfu è stato recuperato come materia e il restante 52,2% avviato al recupero energetico. L'intero sistema Ecopneus ha permesso di evitare l'emissione di 92.926 tonnellate di Co2 equivalente, pari all'assorbimento di circa 12,4 milioni di alberi o alle emissioni di oltre 574 milioni di chilometri percorsi in auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecopneus supera del 10% nel 2024 target di raccolta di Pfu

