Ecco papà Bruce Willis malato la figlia posta le immagini e scoppia la polemica

Ecco pap224 Bruce Willis malato, la figlia posta le immagini e scoppia la polemica. Il grande attore Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, ha ormai lasciato il set da tempo, lasciando i fan nel limbo. Recentemente, sua figlia Tallulah ha condiviso foto che hanno emozionato molti, ma anche acceso polemiche. Mentre alcuni apprezzano la sincerità, altri si interrogano sulla privacy e il rispetto. Eppure non tutti hanno…

Il grande attore Bruce Willis è purtroppo affetto da una patologia da molto tempo, ovvero la demenza frontotemporale. Ormai non lavora più e in tanti si stavano chiedendo in questi mesi come stesse, dato che non c’erano notizie di lui. Nelle ultime ore è stata la figlia Tallulah a mostrarlo nuovamente sui social. Un momento emozionante per molti fan di Bruce Willis, che hanno potuto capire come sta oggi il 70enne. Eppure non tutti hanno manifestato gratitudine nei confronti della figlia per questo aggiornamenti, anzi, ci sono state durissime critiche verso la giovane, che molto probabilmente non si sarebbe aspettata tutto questo clamore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it