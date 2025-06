Ecco l’Intelligenza Artificiale che aiuta i docenti a correggere i compiti

Scopri OPIT AI Copilot, l'agente virtuale che rivoluziona la correzione dei compiti universitari. Integrando l’intelligenza artificiale nelle pratiche educative, questo strumento innovativo, presentato durante l’evento dedicato agli agenti AI, promette di trasformare il ruolo dei docenti e migliorare l’esperienza di apprendimento. Basato sulla potente infrastruttura di Microsoft Azure OpenAI, OPIT AI Copilot rappresenta un passo avanti verso un futuro accademico più efficiente e stimolante.

Non chiamiamolo "prof", ma agente virtuale, denominato OPIT AI Copilot, che si pone come obiettivo di integrare l'intelligenza artificiale nelle pratiche educative universitarie. La presentazione del progetto è avvenuta durante l'incontro Gli agenti AI e il futuro della formazione universitaria, che ha coinvolto istituzioni accademiche e aziende del settore tecnologico. Il nuovo sistema, basato sull'infrastruttura cloud Microsoft Azure OpenAI, è stato progettato per supportare docenti e studenti, offrendo un'interazione continua e personalizzata.