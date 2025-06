Ecco Insta360 Flow 2 Costa meno ma mantiene tante caratteristiche del Pro

Scopri Insta360 Flow 2, la soluzione più accessibile che non rinuncia a qualità e funzionalità. Pur con alcune differenze, come l’assenza dello specchietto per i selfie e la modalità inclinazione libera, mantiene quasi tutte le caratteristiche del modello Pro. Perfetta per chi desidera catturare ogni dettaglio senza compromessi, questa innovativa action camera ti sorprenderà. Leggi tutto per scoprire come Flow 2 può rivoluzionare le tue riprese!

