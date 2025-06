Ecco il bomber Ravenna preso Matteo Motti

Ecco il bomber Ravenna: Matteo Motti è il primo rinforzo della squadra in vista del prossimo campionato. Con 19 reti e 6 assist nel girone D, il suo talento si fa già sentire. Centravanti moderno, dotato di forza, rapidità e istinto da goleador, Motti si prepara a scrivere nuove pagine con i giallorossi. Matteo, quali sono le prime sensazioni da giallorosso? "Per un progetto così ambizioso non ci sono troppe parole di ...

In attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio in C, Matteo Motti è il primo acquisto del Ravenna. Il club giallorosso si è assicurato il 27enne bomber fiorentino, capocannoniere del girone D con 19 reti e 6 assist. Centravanti moderno, capace di fare reparto da solo, Motti unisce forza fisica, rapidità e grande fiuto del gol. Motti, quali sono le prime sensazioni da giallorosso? "Per un progetto così ambizioso non ci sono troppe parole di commento. Poi, il tifo caloroso e lo stadio sempre pieno sono aspetti bellissimi per un calciatore". Qual è stato il suo percorso professionale? "Ho fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Empoli, a partire dalla scuola calcio fino agli Allievi nazionali, poi sono andato in prestito al Tuttocuoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il bomber Ravenna, preso Matteo Motti

In questa notizia si parla di: motti - bomber - ravenna - matteo

Matteo Motti passa dal Tau Calcio all’ambizioso e forte Ravenna; A tu per tu con bomber Motti. Rimango qui. Proviamo a portare in alto il Tau»; Un Bomber da 20 gol per la squadra in odore di ripescaggio, è un colpo che promette scintille!.

Ecco il bomber Ravenna, preso Matteo Motti - In attesa del ripescaggio i giallorossi ufficializzano l’ingaggio dell’attaccante del Tau Altopascio: "Qui c’è un progetto ambizioso" ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ravenna, ufficiale l’ingaggio del bomber Matteo Motti - Il Ravenna Football Club 1913 ha raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Matteo Motti, il cui contratto sarà depositato nei ... Segnala corriereromagna.it