Ecco i nuovi bus green Cresce il parco mezzi | Altri 45 entro il 2026

Ecco i nuovi bus green che rivoluzionano il trasporto pubblico toscano: entro il 2026, il parco mezzi si amplierà di altri 45 veicoli elettrici, portando a 70 i nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Presentati ieri al deposito At di via Pratese, questi bus rappresentano un passo deciso verso un futuro più sostenibile. I bus...

Venticinque mezzi green cui, l'anno prossimo, se ne aggiungeranno ulteriori 45. Sono i nuovi bus elettrici che entrano a far parte del parco mezzi di Autolinee Toscane presentati ieri mattina al deposito At di via Pratese, dove è stata realizzata anche la stazione di ricarica con 22 stalli: il primo tassello di questa "rivoluzione a batteria" è stato finanziato con i fondi Pnrr, circa 50 milioni di euro, ottenuti dal Comune di Firenze. I bus presentati sono la tranche di partenza della fornitura complessiva di 70 mezzi a marchio BYD; gli altri 45 arriveranno entro il 2026 e a questi si aggiungeranno otto di produzione Iveco.

