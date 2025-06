Ecco dove potrebbe tornare la leva militare obbligatoria e cosa ne pensa il governo Meloni

Il dibattito sulla leva militare obbligatoria si infiamma, con la Germania che valuta un possibile ritorno alla coscrizione per rafforzare le proprie forze armate. Mentre il governo Meloni in Italia mantiene una posizione attenta e riflessiva, molte nazioni europee si interrogano sulla necessità di rivedere le proprie politiche di difesa in un contesto internazionale sempre più instabile. Ma quali sono i pro e i contro di questa scelta?

Leva militare obbligatoria: un ritorno al passato o una necessità del presente? In Germania, il dibattito si riaccende con forza. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge dopo l'estate, che potrebbe riportare la coscrizione obbligatoria. La prima opzione resta puntare sui volontari, ma se non bastassero, la leva tornerebbe a pieno titolo. Questo passo potrebbe allineare Berlino con altri Paesi europei, specialmente quelli sul confine orientale. Germania: più soldati, più spese. Il governo tedesco ha dato il via a un riarmo strutturale, con un piano da 500 miliardi di euro per potenziare le forze armate, in linea con gli standard NATO.

