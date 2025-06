Ecco-ASviS | la riforma sugli artt 9 e 41 è l’ upgrade della nostra Costituzione

L’ASviS e la Fondazione Ecco ci invitano a riflettere sull’impatto reale della recente riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, definendo come trasformare un’innovazione normativa in azioni concrete. Il Quaderno “Il Clima in Costituzione” analizza i passaggi necessari per declinare i principi di tutela ambientale e delle future generazioni in politiche e leggi efficaci, aprendo un percorso verso una vera rivoluzione verde.

Come trasformare una modifica costituzionale in una pratica politica e legislativa? Da questa domanda muove il Quaderno “Il Clima in Costituzione”, realizzato dall’ ASviS e dalla Fondazione Ecco – Il think tank italiano per il clima, che si interroga sugli effetti della riforma degli artt. 9 e 41 e sui metodi per declinare i principi della tutela ambientale e dell’interesse delle future generazioni in indirizzi politici e giuridici concreti. Il documento, presentato il 21 febbraio all’interno dell’evento “ La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia? ”, organizzato presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione dei tre anni dalla modifica della Carta, include un’introduzione di Matteo Leonardi, conclusioni di Enrico Giovannini e contributi di esperte ed esperti del campo normativo e politico: Anna Finocchiaro, Cesare Pinelli, Andrea Ferrazzi, Francesco Tomasone e Lorenzo Carrozza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

